Мама может: Виктория Лопырева попозировала в нижнем белье

Виктория Лопырева опубликовала в Instagram снимок из довольно откровенной фотосессии. Модель ограничилась портретным снимком, на котором виден только ярко-желтый бюстгальтер. Звезда также позировала в черных трусиках с завышенной талией.

Подписчики Лопыревой остались в восторге от её фигуры. Фанаты засыпали модель комплиментами. Звезда старалась отвечать на комментарии, но делала это, в основном, смайликами.

«Ты уже подняла это настроение своей милой красотой», «Думаю, что по красоте, обаянию, очарованию, великолепию в российском шоу-бизнесе вам нет равных», «Как можно быть такой шикарной?» — написали в комментариях.

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Поклонников поражает тот факт, что Виктория Лопырева довольно быстро привела фигуру в порядок после родов. Модель стала мамой четыре месяца назад. Марка Лионеля звезда родила в Майами. Отец мальчика, Игорь Булатов, с удовольствием нянчится с малышом. Недавно Лопырева впервые показала лицо сына, который сидел на коленях у папы.