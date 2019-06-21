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38-летнюю Куркову заподозрили в романе с женатым режиссером

Фанаты считают, что с Владимиром Битоковым актрису связывают не только дружеские отношения.

38-летнюю Куркову заподозрили в романе с женатым режиссером
Равшану Куркову заподозрили в новом романе / Global Look Press

О личной жизни Равшаны Курковой известно мало. 38-летняя актриса дважды была замужем: первый раз за фотографом Семеном Курковым, а второй — за Артемом Ткаченко.

Сейчас сердце звезды российских телеэкранов свободно или, по крайней мере, она предпочитает не афишировать свои отношения. Однако недавно фанаты заподозрили, что у Курковой появился новый избранник. Речь идет о 34-летнем режиссере Владимире Битокове, в компании которого Равшана появилась на одной из вечеринок «Кинотавра» в Сочи.

Как пишет StarHit.ru, Куркова и Битоков весь вечер не отходили друг от друга, чем и дали поводы для слухов. В какой-то момент общий знакомый даже попытался одернуть их, напоминая, что женатому режиссеру не стоит провоцировать сплетни за спиной.

О супруге Владимира Битокова ничего не известно. На своей странице в Instagram он не публикует ее фотографии, при этом периодически делится снимками детей. Известно, что у режиссера растут две дочки.

Владимир Битоков родился в Нальчике в 1985 году. Он известен российскому зрителю по таким фильмам, как «Антигона» и «Глубокие реки». Последняя его картина вышла в прокат в 2018 году.

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"Кинотавр" в СочиВладимир БитоковРавшана Курковароман

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38-летнюю Куркову заподозрили в романе с женатым режиссером
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