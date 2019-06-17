Куркова в платье канареечного цвета произвела фурор на «Кинотавре»

Модный дизайнер Ксения Князева оценила наряды звезд, в которых они предстали перед зрителями на закрытии «Кинотавра» в Сочи. Надо отметить, что некоторые актрисы выбрали для выхода на красную дорожку очень удачные наряды, что не осталось незамеченным экспертом.

К примеру, Ксению Князеву покорило платье канареечного цвета актрисы Равшаны Курковой. Звезда произвела фурор на «Кинотавре» в своем наряде. По словам дизайнера, в этом платье она выглядит потрясающе. Наряд смотрится очень контрастно на смуглой коже актрисы. Цвет платья, как заметила Князева, сложный и подойдет не всем. Ветер, который в этот вечер гулял на «Кинотавре», сделал наряд выразительным. «Платье довольно простое, акцент сделан исключительно на элегантный корсет и на струящуюся юбку, которая эффектно разлетается на ветру», — сказала Ксения Князева.

Платье Екатерины Шпицы, как считает эксперт, было похоже на наряды, которые предпочитает американская певица Леди Гага. Как сказала Князева, платье актрисы кутюрное, эксклюзивное, ручной работы. Правда, смутило дизайнера то, что оно давило актрисе в области груди. При таком глубоком декольте, если корсет не делать таким облегающим, то при любом неловком движении может случиться конфуз – грудь легко обнажится.

Наряд актрисы Елены Подкаминской также пришелся по душе эксперту. Она считает, что дизайнер при его создании проявил фантазию. Цветок, к примеру, отлично прицепили. Наряд получился нежным и очень утонченным. Как заметила Князева, в таком наряде Подкаминская чем-то напоминала лесную фею из сказки, сообщает «Комсомольская правда».