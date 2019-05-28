Михаил Хачатурян принуждал одну из дочерей к порочной связи

На пресс-конференции, посвященной расследованию убийства бизнесмена, адвокаты сообщили, что экспертиза выявила на одном и том же постельном белье ДНК Хачатуряна и одной из его дочерей.

В прошлом году разгорелся скандал. В севере Москвы было обнаружено тело Михаила Хачатуряна. Трем сестрам — Ангелине, Кристине и Марии Хачатурян — было вынесено обвинение в убийстве отца. Девочки признали свою вину. Как оказалось, они больше не могли терпеть издевательств со стороны отца-тирана. Сестры рассказывали, что мужчина жестоко обращался с ними — бил, оскорблял, запугивал и склонял к интимной связи.

До сих пор ведется расследование убийства Хачатуряна. Девушек несколько месяцев назад отправили под домашний арест. В студии передачи «Прямой эфир» вновь обсуждали эту трагедию. Родственница трех сестер Ольга Григорьева рассказала, в каком сейчас состоянии находятся девочки.

«Сейчас они еще более-менее, а когда пришли в первый раз, то это было что-то с чем-то. Любой шорох и казалось, что они умрут от страха. Дергались ночью. И сейчас Ангелина со мной живет, спим на одной кровати. После посещения Следственного комитета она сразу дергается. Конечно, они все понимают, они осознают, они раскаиваются, но это было безвыходное положение. Деваться им было некуда. Им надоело это насилие. Мало того, что физическое, но и сексуальное», — поведала женщина.

На прошлой неделе состоялась пресс-конференция. По словам Григорьевой, следствию удалось установить, что действительно имел место факт насилия со стороны Хачатуряна над дочерьми. Адвокат Алексей Паршин также сообщил, что в организме погибшего не было найдено никаких следов таблеток, кроме «Аспирина», но им отравится невозможно. Другой адвокат Ярослав Пакулин отметил, что у сестер было множество вариантов, как убить отца, но они предпочли не отравить его, а напасть на него. Юрист уверен, что они не состояли в сговоре, а спонтанно приняли решение расправится с отцом-тираном.

«Мы ознакомились с экспертизами биологическими, которые выявили следы ДНК Михаила и одной из дочерей на одном и том же комплекте постельного белья», — добавил Пакулин.

Друг Михаила Брюс Хлебников отказывается верить в то, что верующий мужчина насиловал свою дочь. Он даже не стал общаться с экспертами в студии. Не может поверить в результаты экспертизы и сын Хачатуряна Сергей. «Сердце болит. Не могу поверить, что это произошло», — признался молодой человек. А мама девочек не понимает, почему против Хачатуряна еще не возбуждено уголовное дело. «Будем добиваться, чтобы девочек сделали потерпевшими, так как они ни в чем не виновны», — заявила Аурелия Дундук.