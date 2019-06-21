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София Ротару впервые за долгое время выступит в Сочи

Певица споет на музыкальном конкурсе «Новая волна».

София Ротару впервые за долгое время выступит в Сочи
София Ротару выступит на "Новой волне"/globallookpress.com

Певица София Ротару впервые за долгое время выступит в Сочи на конкурсе «Новая волна». Организаторы уже заявили, что певица станет главной звездой на открытии. Поклонники знаменитости порадовались этой новости. В России в последние годы яркая исполнительница очень редкий гость.

София Ротару
Ротару споет в Сочи/globallookpress.com

Отметим, что в последний раз София Ротару выступала на конкурсе «Новая волна», когда он еще проходил в латвийской Юрмале. Это было в далеком 2011 году. С тех пор, как известно, конкурс сменил прописку и перебрался в Сочи.

Ранее Ротару высказывала свою позицию по поводу присоединения Крыма к России. Из-за этого она нажила в нашей стране себе очень много врагов. Многие отмечали, что если певица появится в России с концертом, то ее ждет «очень теплый прием», сообщает портал utro.ru.

Между тем известно, что София Ротару все-таки порой приезжает в Россию. Ее иногда приглашают на корпоративные мероприятия крупные компании. У звезды очень солидный ценник. Впрочем, это не останавливает директоров крупных компаний, многие из которых выросли на творчестве исполнительницы.

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конкурс "Новая волна"София РотаруСочи

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София Ротару впервые за долгое время выступит в Сочи
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