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Алибасов решил отдать свое наследство животным в приюты

Продюсер очень опечален поступком своего сына, который пиарится на его имени.

Алибасов решил отдать свое наследство животным в приюты
Алибасов отдаст наследство в приюты животным/globallookpress.com

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов принял решение, кому достанется все его наследство. По словам создателя легендарного музыкального коллектива, он прекрасно осведомлен, чем занимался его сын, пока отец был в клинике. В итоге он принял решение лишить Бари Алибасова-младшего наследства, из-за того, что тот пиарится на имени звездного родителя. «Ну и пусть зарабатывает. Я ему сказал вчера, что лишаю его всего наследства. Отдам животным в приюты», — заявил Бари Алибасов.

Бари Алибасов
Алибасов знает, кому достанется его наследство/globallookpress.com

Также продюсер отметил, что очень сильно переживал за своего кота Чучу. Он был готов отдать все, чтобы животное нашли. Как сказал продюсер, кот забыл его за тринадцать дней отсутствия. Сейчас животное вспомнило продюсера и не отходит от него. Как сказал Алибасов, кошкам достаточно недели, чтобы отвыкнуть от хозяев.

В то же время Бари Алибасов подтвердил, что квартиры, которые все ему приписывали, на самом деле ему пока юридически не принадлежат. Правда, сейчас он занимается оформлением недвижимости на себя, чтобы не угодить в ситуацию, которая приключилась с певцом Шурой. Музыканта, напомним, выселяют из его квартиры, потому что много лет назад он при покупке указал других людей собственниками.

«Раньше как было: дают квиток, и ты живешь. Этот квиток есть. Претендентов на этот квиток нет. Дело стопроцентное в мою пользу. Кроме моего сына, там нет претендентов», — заявил Алибасов, слова которого приводит «МК».

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Бари АлибасовБари Алибасов-младшийборьба за наследство

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Алибасов решил отдать свое наследство животным в приюты
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