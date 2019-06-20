Алибасов мог разыграть историю с отравлением ради сына

Он, возможно, отвел удар от своего родственника, в семье которого не все гладко.

Продюсера группы «На-На» Бари Алибасов мог мастерски разыграть всю историю со своим отравлением ядовитой жидкостью «Крот». Дело в том, что в последнее время в семье его сына была очень неспокойная обстановка. Там были скандалы и даже бытовое насилие. Возможно, таким образом продюсер отвел удар от своего единственного наследника.

Всех поразило, как быстро продюсер выписался из клиники. Буквально спустя десять дней после тяжелого отравления и ожогов пищевода четвертой степени продюсер был уже на ногах. В медицинской выписке было сказано, что Бари Алибасов отказывается от дальнейшего стационарного лечения и настаивает на выписке домой. В итоге ему прописали «диету с исключением острой, грубой пищи, приемом антацидов и наблюдением гастроэнтеролога по месту жительства».

Также сейчас много разговоров ходит вокруг нового пиар-директора Алибасова Вадима Горжанкина. В свою бытность политтехнологом у разных деятелей он устраивал не одну скандальную историю. Благодаря истории с отравлением сын продюсера стал настоящей звездой. Сейчас, по слухам, он продает за большие деньги телеканалам права на интервью с отцом в скандальных ток-шоу.

Бари Алибасов-младший всем рассказывает, что его отец сейчас ведет себя, как пятилетний ребёнок. К примеру, он спрашивает родственников, когда можно будет подать документы для поступления в вуз. Между тем некоторые источники утверждают, что это всего лишь игра, а объявленный скорый отъезд Бари в казахский аул на лечение – выдумка, сообщает «МК».