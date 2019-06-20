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Дарья Мороз показала архивный «обнаженный» снимок с незнакомцем

Поклонники пришли в восторг от нежного образа актрисы.

Дарья Мороз показала архивный «обнаженный» снимок с незнакомцем
Поклонники Дарьи Мороз пришли в восторг от откровенного снимка актрисы. GLOBALLOOKPRESS.COM

Вот, если кто-то из российских актрис умеет удивлять своих поклонников и злить интернет-ханжей, так это Дарья Мороз. Она с энтузиазмом участвует в неоднозначных для кого-то проектах, принимает участие в неожиданных творческих экспериментах, один их последних, например, участие в сериале «Содержанки».

А накануне на своей странице в социальной сети Instagram звезда поделилась атмосферным архивным снимком, на котором очень женственная Дарья, в отличие от сегодняшнего образа, изображена обнаженной. Ее тело от зрителей закрывает лишь спина незнакомца, также, к слову, голая.

«Быть собой для меня — это открыто смотреть в мир. Верить, что любовь побеждает. И даже в сотый раз падая, подниматься с распахнутым взглядом», — подписала фотографию актриса.

Поклонники восхищаются нежностью и сексуальностью звезды, а некоторые просто теряют дар речи.

«Я хотела написать столько слов, что потерялась в своих мыслях… это очень красиво, ОЧЕНЬ…. и как правильно выстроен кадр, в присутствии мужчины на фото, акцент именно на Вас», — отмечает подписчица.

Напомним, несколько дней назад Дарья Мороз в очередной раз заставила поклонников говорить о себе, появившись на открытии кинофестиваля «Кинотавр» в дерзком мини.

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Дарья Мороз показала архивный «обнаженный» снимок с незнакомцем
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