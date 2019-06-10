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Дарья Мороз появилась на открытии «Кинотавра» в дерзком мини

По красной ковровой дороже 35-летняя актриса прошла со своим отцом, режиссером Юрием Морозом.

Дарья Мороз появилась на открытии «Кинотавра» в дерзком мини
Дарья Мороз / фото: instagram

Все внимание поклонников российского кино, отечественных актеров и актрис было приковано к Сочи, где накануне торжественно открылся 30-й по счету кинофестиваль «Кинотавр».

По красной ковровой дорожке демонстрируя свои великолепные, изысканные, смелы наряды прошли многие звезды. Запомнился публике и журналистам и образ 35-летней актрисы Дарьи Мороз, приехавшей на форум вместе со своим отцом, режиссером Юрием Морозом. Звезда «Содержанок» на этот раз выбрала дерзкое, полупрозрачное мини. Так что публике только и оставалось, что лицезреть длинные стройные ноги артистки, пишет кр.ru.

Напомним, почти девять лет Дарья была замужем за режиссером Константином Богомоловым. В этом браке у супругов родилась дочь Анна. Несколько месяцев назад пара рассталась, и теперь Богомолова все чаще замечают в компании Ксении Собчак. Впрочем, на отношениях режиссера и актрисы разрыв как-будто не сказался. Они продолжают воспитывать дочь и участвовать в совместных творческих проектах.

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"Кинотавр" 2019актрисаДарья Мороздерзкий наряд
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Дарья Мороз появилась на открытии «Кинотавра» в дерзком мини
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