НОВОСТИ

Алибасов после выздоровления заговорил о «нефтяниках и проститутках»

У продюсера еще путаются мысли.

Алибасов после выздоровления заговорил о «нефтяниках и проститутках»
Бари Алибасов пока не может восстановиться после отравления/globallookpress.com

Продюсер группы «НА-НА» Бари Алибасов до сих пор не может прийти в себя после отравления ядовитым средством «Крот». Сейчас создатель музыкального коллектива находится дома, в квартире, где и произошел инцидент.

Бари Алибасов
Алибасов после выздоровления говорит очень бессвязно/globallookpress.com

Журналисты попытались узнать, как артист себя чувствует. Продюсер при этом начал говорить несвязанные между собой вещи. Он вспомнил поездку в швейцарский Монтре. Кроме того, в его речи присутствовали «проститутки», «нефтяники», следы пыток, взрывы и даже «черные мотоциклы». Также продюсер упомянул некие вещества, которые ему вкололи.

При этом Алибасов так и не ответил на вопрос о своем самочувствии. Если судить по внешнему виду создателя «НА-НА», то выглядит он неплохо, сообщает «МК».

«В этот момент на фестивале в Монтре, где собираются музыканты и нефтяники, произошло яркое событие. Якорь взлетел вверх. А на якоре — главный герой. Четыре дня шла регата. Там были проститутки. Они там как воздух и вода. Одна села рядом со мной и нежно обняла. Это все происходит там каждый раз. Там выясняют отношения. Естественно, что выбирается главная балерина. Происходит запуск. Происходит взрыв со страшной силой. Как рвануло, и по этой бескрайней пустыне понеслись черные мотоциклы. Одним мотоциклом управлял я. А мне свалили эту дозу. Бешеный гигантский мотоцикл. Пустая планета и я лечу на этом мотоцикле», — заявил на видео в своей бессвязной речи Алибасов.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Бари АлибасовМонтреСтранное поведение

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Алибасов после выздоровления заговорил о «нефтяниках и проститутках»
Интересно?
Поделись с друзьями: