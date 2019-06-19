Алибасов после выздоровления заговорил о «нефтяниках и проститутках»

Продюсер группы «НА-НА» Бари Алибасов до сих пор не может прийти в себя после отравления ядовитым средством «Крот». Сейчас создатель музыкального коллектива находится дома, в квартире, где и произошел инцидент.

Журналисты попытались узнать, как артист себя чувствует. Продюсер при этом начал говорить несвязанные между собой вещи. Он вспомнил поездку в швейцарский Монтре. Кроме того, в его речи присутствовали «проститутки», «нефтяники», следы пыток, взрывы и даже «черные мотоциклы». Также продюсер упомянул некие вещества, которые ему вкололи.

больше по теме Алибасову прописана специальная диета после выхода из комы Кроме этого, у продюсера до сих пор не на сто процентов ясное сознание.

При этом Алибасов так и не ответил на вопрос о своем самочувствии. Если судить по внешнему виду создателя «НА-НА», то выглядит он неплохо, сообщает «МК».

«В этот момент на фестивале в Монтре, где собираются музыканты и нефтяники, произошло яркое событие. Якорь взлетел вверх. А на якоре — главный герой. Четыре дня шла регата. Там были проститутки. Они там как воздух и вода. Одна села рядом со мной и нежно обняла. Это все происходит там каждый раз. Там выясняют отношения. Естественно, что выбирается главная балерина. Происходит запуск. Происходит взрыв со страшной силой. Как рвануло, и по этой бескрайней пустыне понеслись черные мотоциклы. Одним мотоциклом управлял я. А мне свалили эту дозу. Бешеный гигантский мотоцикл. Пустая планета и я лечу на этом мотоцикле», — заявил на видео в своей бессвязной речи Алибасов.