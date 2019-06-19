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Алибасов после выхода из комы дважды улыбнулся жене

Лидия Федосеева-Шукшина рассказала о первых минутах, когда продюсер пришел в себя.

Алибасов после выхода из комы дважды улыбнулся жене
Лидия Федосеева-Шукшина вспомнила первые минуты после выхода Алибасова из комы/globallookpress.com

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина рассказала о первых минутах, когда продюсер группы «На-На» Бари Алибасов пришел в себя в НИИ имени Склифосовского после медикаментозного сна. По ее словам, супруг ей дважды улыбнулся. Ее радости не было в тот момент предела. Женщина посчитала это хорошим знаком и не ошиблась. Уже через несколько дней продюсера выписали из клиники.

Бари Алибасов, Лидия Федосеева-Шукшина
Алибасов скоро поедет лечиться в Казахстан/globallookpress.com

Также Лидия Федосеева-Шукшина рассказала, что навещала Бари Алибасова каждый день. Врачи сразу же успокоили актрису, сказав, что все идет по плану и он должен восстановиться. Жена Бари Алибасова призналась, что каждый день молилась за мужа, и бог в итоге услышал ее.

Также супруга Алибасова сказала, что собирается судиться с производителями «Крота». Тара, в которой продается ядовитая жидкость, вводит людей в заблуждение. Актриса возмущена, что упаковку опасного химического вещества красят в цвет облепихи. Она не сомневается, что Бари Алибасов не первый и не последний, кто отравился подобным образом, и с этим нужно бороться.

«Становится страшно, ведь могут пострадать дети. Крышка откручивается очень легко, как на питьевом йогурте или воде. Запросто можно перепутать!» — сказала Лидия Федосеева-Шукшина, слова которой приводит «СтарХит». Кстати, уже в ближайшее время она вместе с мужем отправится в Казахстан, где пройдет дальнейшая реабилитация продюсера. Сейчас вместе с супругом она находится в загородном доме в Подмосковье.

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Алибасов после выхода из комы дважды улыбнулся жене
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