Асмус и Харламов отметили годовщину свадьбы с вином и кальяном

Актриса Кристина Асмус и юморист Гарик Харламов отпраздновали семилетие со дня свадьбы. По этому поводу они сходили в один из московских ресторанов, где между супругами произошла любопытная сценка. Актриса в сторис Instagram поделилась подробностями.

Асмус вела запись этого смешного разговора. В начале Гарик Харламов пожелал супруге приятного аппетита. Она начала его снимать, на что юморист заявил: «Сейчас все скажут, что я в бейсболке ем». На это супруга заметила: «В сторис нет комментариев». После этого влюбленные супруги взяли по бокалу вина и чокнулись. На столе у них стояла бутылка дорогого вина.

«Спасибо. Семь лет. Сейчас все скажут, что я в бейсболке бухаю», — сказал Гарик Харламов. Кристина следом начала курить кальян. «Сейчас все скажут, что ты куришь. Что ты курящая мать», — продолжил подшучивать над своей супругой Гарик Харламов.

Отметим, что не так давно юморист в Сети посмеялся над актером Алексеем Паниным. В отместку тот пригрозил сообщить что-то интересное о личной жизни Гарика Харламова. Якобы это вряд ли понравится его супруге. Панин отметил, что он в отличие от Харламова — холостой человек, поэтому комику лучше держать язык за зубами.