«В зеркало смотрите?»: Гузеева раскритиковала участницу «Давай поженимся!»

Телеведущая Лариса Гузеева нелестно отозвалась об одной из участниц программы «Давай поженимся!». К ней в студию пришла 27-летняя Кира из города Грязовец. Девушка рассказала о своей непростой судьбе. Якобы она упустила всех своих кавалеров, связавшись с альфонсом. Кира считает, что ее сердце может завоевать атлетичный мужчина, который будет образован. При этом молодой человек должен не забывать регулярно чистить зубы. Помимо прочего невеста активно развивает свой YouTube-канал под ником «Багира» и общается с подписчиками. Мечтает стать певицей и прославиться.

Между тем, после рассказа девушки о себе Гузеева набросилась на нее с критикой. Она сказала, что поклонников, как грязи, у Киры только в ее родном городе. При этом Гузеева сказала, что сама не заводит канал в Сети, хотя у нее подписчиков было бы намного больше, чем у Киры.

«Вы — обыкновенная, вы на себя в зеркало смотрите? Кира, на вас нужно уговаривать человека, мужчину, чтобы он взглянул. Публичность — это не ваша судьба», — сказала знаменитость.

Как считает Гузеева, с такой внешностью Кира должна посмеяться над собой. Только после этого на девушку обратят, как считает телеведущая, внимание представители сильного пола, сообщает «Комсомольская правда».

Отметим, что над внешностью самой Гузеевой также порой подшучивают поклонники. Они упрекают ее прежде всего в лишнем весе. Звезда очень болезненно воспринимает подобную критику. Она просто блокирует хейтеров.