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«Сколько можно жрать!»: Лариса Гузеева села на диету

Телеведущая призналась, что ее предыдущие попытки заканчивались неудачей.

«Сколько можно жрать!»: Лариса Гузеева села на диету
Лариса Гузеева решила худеть/globallookpress.com

Телеведущая Лариса Гузеева в сторис Instagram заявила, что решила похудеть и сесть на диету. При этом она даже показала, какими порциями теперь будет питаться. Звезда надо сказать, серьезно ограничит себя в еде. По ее признанию постоянные диеты, которым она следовала ранее подразумевали фактически чистый голод и ни к чему хорошему не приводили.

Гузеева показала, какими порциями теперь будет питаться/instagram.com/_larisa_guzeeva_/

«Сбрасываешь по десять килограммов, а потом все обратно набираешь. В этот раз доктор наша сказала, что можно кушать, но совсем немного. Вот я вам хочу показать порции, благодаря которым худеет организм. У него не будет стресса. И будет всем нам красота и счастье», – заявила Лариса Гузеева.

Актриса также показала суп-пюре, которым она будет теперь регулярно питаться. «Сколько можно жрать! Надо худеть. Вот котлетки из лосося, соус из свеклы. Но это уже много», – заявила телеведущая программы «Давай поженимся».

Отметим, что Лариса Гузеева на протяжении последних нескольких месяцев подвергается троллингу со стороны юмориста Гарика Харламова. Поводом послужило высказывание о сексуальных меньшинствах, которое позволила себе телеведущая в одной из программ. Харламов посчитал эти слова смешными и опубликовал их у себя. После этого он стал регулярно высмеивать популярную актрису и телеведущую. Не все пользователи относятся к этому положительно. Многие считают, что юморист переходит рамки дозволенного.

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Граик Харламовдиета звездЛариса Гузеевалишний вес. похудениестрогая диета
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«Сколько можно жрать!»: Лариса Гузеева села на диету
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