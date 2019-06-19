НОВОСТИ

Вадим Галыгин стал отцом в третий раз

Жена Ольга подарила ему сына Ивана.

Вадим Галыгин стал отцом в третий раз
Жена Ольга подарила юморист сына. Фото: globallookpress.com

Совсем недавно свое 43-летие отметил известный юморист, бывший резидент Comedy Club Вадим Галыгин. Как правило, как признавался артист порталу Teleprogramma.pro, на его празднике собирается несколько сотен человек, но в этом году звезда встретил день рождения совсем тихо.

Возможно, так произошло потому, что в это время его супруга Ольга уже была на последних сроках беременности. Теперь же в семье артист есть очень резонный повод снова закатить большую вечеринку и собрать многочисленных гостей – Вадим Галыгин в третий раз стал отцом.

«Ура! Сын! Иван Вадимович», — написал в своем Instagram артист под снимком из роддома, на котором он целует жену с новорожденным на руках.

Напомним, что Ольга Войнилович вторая жена Галыгина, в браке с которой маленький Иван – второй ребенок. В 2001 году Ольга тоже подарила Вадиму сына, которому дали имя отца. Самый старший ребенок артиста – дочь Таисия, которая родилась в браке с моделью Дарьей Овечкиной.

Вам может быть интересно:

Экс-резидент Comedy Club Вадим Галыгин станет отцом в третий раз Вадим Галыгин запустил в «Одноклассниках» третий сезон своей программы «Анекдот-шоу» Вадим Галыгин переезжает на РЕН ТВ

Тэги:

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Вадим Галыгин стал отцом в третий раз
Интересно?
Поделись с друзьями: