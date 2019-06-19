Вадим Галыгин стал отцом в третий раз

Совсем недавно свое 43-летие отметил известный юморист, бывший резидент Comedy Club Вадим Галыгин. Как правило, как признавался артист порталу Teleprogramma.pro, на его празднике собирается несколько сотен человек, но в этом году звезда встретил день рождения совсем тихо.

Возможно, так произошло потому, что в это время его супруга Ольга уже была на последних сроках беременности. Теперь же в семье артист есть очень резонный повод снова закатить большую вечеринку и собрать многочисленных гостей – Вадим Галыгин в третий раз стал отцом.

«Ура! Сын! Иван Вадимович», — написал в своем Instagram артист под снимком из роддома, на котором он целует жену с новорожденным на руках.

Напомним, что Ольга Войнилович вторая жена Галыгина, в браке с которой маленький Иван – второй ребенок. В 2001 году Ольга тоже подарила Вадиму сына, которому дали имя отца. Самый старший ребенок артиста – дочь Таисия, которая родилась в браке с моделью Дарьей Овечкиной.