Вадим Галыгин отказался обсуждать грядущее прибавление в семье

Вадим Галыгин сегодня отмечает 43-ий день рождения. В беседе с журналистом «Телепрограммы» резидент Comedy Club признался, что обычно он проводит этот день в большой компании друзей.

«У меня обычно на день рождения 800 человек собирается», — заявил он.

Впрочем, по словам комика, в этом году он намерен отпраздновать день рождения куда скромнее — пригласить только семью и пожарить шашлыки.

Вероятно, причины отказа от шумного веселья связана со второй беременностью жены артиста. Недавно стало известно, что она ждет ребенка. Срок поздний, семья ждет прибавления совсем скоро.

Тем не менее, будущий многодетный отец не стал вдаваться в подробности, по его мнению, это «неправильно и преждевременно». Личное должно оставаться личным.

Напомним, для Галыгина это будет третий ребенок. От первого брака у комика подрастает дочь Таисия, а вместе с супругой Ольгой они воспитывают сына Вадима.