Наталия Медведева впервые поделилась фотографией младшего сына

Экс-участница шоу Comedy Woman Наталия Медведева воспитывает с мужем, Александром Коптелем, двоих детей. Желая избежать чрезмерного внимания со стороны журналистов и поклонников, пара очень тщательно скрывает личную жизнь.

Старший сын супругов Илья появился на свет почти четыре года назад. А младший ребенок звездной четы родился в октябре прошлого года. Свое интересное положение Наталия тщательно скрывала от прессы и публики. На время беременности она практически перестала посещать публичные мероприятия, для выхода в свет выбирала одежду, скрывающую изменения в фигуре. О пополнении в семействе Медведева сообщила уже постфактум, опубликовав в своем блоге фотографию с коляской.

Накануне актриса впервые показала фотографию младшего члена семьи. На фото в «сторис» молодая мама играет с малышом, держа его за ручки. Отметим, что имя ребенка до сих пор остается в тайне.

По словам Наталии, на данный момент карьере она предпочитает семью. «Сейчас моя основная работа – быть мамой. Все свободное время уделяю своим детям», – рассказала Медведева в одном из интервью.

Однако создателям шоу «Последний герой» удалось уговорить девушку поучаствовать в нем. Продюсеры проекта ждали, что Медведева с ее резким характером будет провоцировать других участников на конфликты. Однако звезда Comedy быстро сдружилась с коллегами по шоу.

Как сообщал портал Teleprogramma.pro, артистка прожила на острове девять дней, после чего попросила проголосовать участников против нее. Ей не терпелось вернуться домой к семье.