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Наталия Медведева призналась, что разочаровала продюсеров «Последнего героя»

По их мнению, девушка, известная своим непростым характером, на проекте должна была провоцировать скандалы.

Наталия Медведева призналась, что разочаровала продюсеров «Последнего героя»
Наталия Медведева/globallookpress.com

Актриса Наталия Медведева, принимавшая участие в шоу «Последний герой: актеры против экстрасенсов», стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии у ведущей она рассказала о девяти днях, проведённых на острове. По ее словам, продюсеры проекта были очень разочарованы тем, как она вела себя вдали от дома. Они были уверены, что известная своим склочным характером телеведущая начнет устраивать на острове скандалы, чего им и нужно было для поднятия рейтингов. Однако их ожидания не оправдались.

Медведева разочаровала продюсеров «Последнего героя»/globallookpress.com

«Я оказалась таким же обычным и нормальным человеком, как и все другие участники. Мы очень все сдружились. У продюсеров произошел раздрай в головах», – заявила Медведева.

Экс-участница проекта Comedy Woman была на острове всего девять дней. При этом ее супруг был уверен, что она начнет проситься обратно уже на вторые сутки. Но она с честью продержалась, а потом попросила своих «соплеменников» проголосовать против нее, потому что ей нужно было возвращаться домой к своему ребенку. В октябре прошлого года Наталия во второй раз стала мамой. «Я попросила отпустить меня домой и мне пошли навстречу», – заметила актриса.

Телеведущая также рассказала о своих детях. Сейчас у нее в семье двое мальчиков. «Конечно, мы с мужем рассчитывали на полный комплект, но как уж получилось. Может быть когда-нибудь задумаемся о третьем ребенке. Сейчас моя основная работа – быть мамой. Все свободное время уделяю своим детям», – сказала Наталия Медведева.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алла ДовлатоваНаталия Медведевашоу "Последний герой"
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Наталия Медведева призналась, что разочаровала продюсеров «Последнего героя»
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