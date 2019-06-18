Лишившегося квартиры певца Шуру обвиняют в краже мебели

Теперь артисту придется доказывать, что вывезенные предметы покупал он сам.

Весной этого года стало известно о том, певец Шура окончательно лишился собственной квартиры в Москве, которую приобрел в пору своей большой и, увы, сопровождающейся наркотиками популярности – артист невнимательно отнесся к подписанию документов.

Теперь у звезды новая напасть: владельцы жилья обратились в правоохранительные органы, утверждая, что певец украл у них мебель. Об этом изданию Daily Storm сообщил продюсер Шуры Павел Депершмидт. Как отмечает представитель звезды, певец покупал квартиру в новостройке и, соответственно, ремонт делал на свои деньги и мебель покупал тоже с доходов от выступлений.

Когда Шура лишился жилья, всю мебель вывезли, а появившийся на пороге жилья новый владелец не увидел мебели, он вызвал полицию и заявил, что ему нанесли моральный ущерб.

Напомним, накануне певец признался, что несколько лет назад друг купил для него место на Троекуровском кладбище.