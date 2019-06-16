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Певцу Шуре подарили место на Троекуровском кладбище

По словам артиста, у него уже имеется и оградка для могилы.

Певцу Шуре подарили место на Троекуровском кладбище
Шура не хочет, чтобы его родные переживали из-за похорон. Фото: @shuramedvedev

Всего несколько месяцев назад известный и некогда популярный певец Шура рассказывал, что получает сигналы от своей бабушки, скончавшееся в 2004 году. Родственница, якобы, приходит к нему во сне и дает советы, как уберечься от различных напастей.

А накануне артист снова заговорил о вечном, став одним из участников шоу «Звезды сошлись». В студии Леры Кудрявцевой и Оскара Кучеры он признался, у него, как, впрочем, у некоторых других звезд российской шоу-бизнеса, неммется место на кладбище.

«Мой друг подарил мне место на Троекуровском кладбище в позапрошлом году. А недавно заказали шикарный белый двухдверный гроб», — признался артист.

Кроме того, 44-летний Шура поведал, что у него даже будущая оградка для могилы есть. Сейчас она служит ограждением недавно приобретенной кровати, а потом будет стоять на могиле певца. Такие приготовления заранее, по словам звезды, необходимы для того, чтобы в назначенный час его родные и близкие не тревожились и не суетились из-за возможных проблем с его погребением.

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Лера КудрявцеваОскар Кучерапевец Шурапрограмма "Звезды сошлись"Троекуровское кладбище
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Певцу Шуре подарили место на Троекуровском кладбище
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