Валерия поделилась с поклонниками новым полезным увлечением

Валерия с удовольствием делится с подписчиками событиями из своей жизни. Певица рассказывает о том, как проводит свободное время, певица публикует фотографии своих друзей и родственников.

В этот раз Валерия решила сообщить поклонникам о новом хобби. Так, артистка увлеклась изучением Москвы. Она с удовольствием гуляет по городу и узнает много нового о столице. Один из таких вечеров закончился случайной встречей с известным стилистом Владом Лисовцом.

«Гуляя вечером по центру, который раз случайно встречаем @vladislavlisovets Вчера поужинали вместе, поболтали. Какой же он классный! Мне кажется, это знак… Во что — то эти встречи должны вылиться», — подписала совместный снимок в Instagram Валерия.

На фото она позирует вместе с мужем Иосифом Пригожиным и Владом Лисовцом.

В этот раз поклонники оказались благосклонны к Валерии и обошлись без критики. Но иногда певица или ее модные вещи становятся поводом для обсуждений в Instagram. Однако супруга Иосифа Пригожина не дает себя в обиду. Так, недавно Валерия ответила злопыхательнице, что не спрашивала ее мнения относительно своей одежды.