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Валерия отреагировала на критику в соцсети

Певица отметила, что советы по стилю ей могут давать только профессионалы.

Валерия отреагировала на критику в соцсети
Валерия / Global look press

В последние несколько лет Валерия — это не просто одна из ярчайших певиц российской эстрады, но и большая поклонница моды. Ее страница в Instagram больше напоминает аккаунт фэшн-блогера, поскольку она с удовольствием делится своими стильными образами с подписчиками. Иногда певица спрашивает мнение поклонников по поводу ее нарядов, а иногда нет. При этом интернет-пользователи все равно норовят высказать свою точку зрения.

Так и в этот раз, Валерия опубликовала фотографию у себя в Instagram, показав общественности, в чем она пришла на премию «Призвание» в Театр российской армии.

51-летняя артистка надела черный удлиненный пиджак, белую футболку и красные укороченные брюки. Ее образ дополнили туфли-лодочки в леопардовой расцветке и коричневая сумочка. Насчет этого аксессуара в комментариях возникли настоящие споры.

Некоторые подписчики посчитали, что сумка не подходит к образу Валерии. На это певица ответила, что она не интересовалась в этот раз мнением пользователей.

Комментарии
https://www.instagram.com/valeriya/

«Цвет сумки все портит, а в остальном супер, хотя, наверное, Вы знаете, что сочетают не более 3-х цветов», — отметила одна из поклонниц.

«В данном посте я вообще мнение по стилю не спрашивала. По этому и другим вопросам я предпочитаю обращаться за советом к профессионалам, потому что сколько людей — столько и мнений», — ответила на выпад артистка.

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Тэги:

Валериякритика в соцсетяхмода и стиль
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Валерия отреагировала на критику в соцсети
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