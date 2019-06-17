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Принц Филипп язвительно пошутил перед свадьбой Гарри и Меган

Как оказалось, супруга Елизаветы II не устраивала профессия Меган Маркл.

Принц Филипп язвительно пошутил перед свадьбой Гарри и Меган
Принц Филипп был против свадьбы Гарри. Фото: Global Look Press

В СМИ появились сообщения, что дедушка принца Гарри, герцог Эдинбургский, был против женитьбы внука на Меган Маркл. Об этом стало известно накануне, 16 апреля, когда герцог и герцогиня Сассекские впервые отметили День отца, поделившись новым фото сына.

«С актрисами выходят в свет, но не женятся на них», – сказал принц Филипп внуку, когда тот заявил о своем намерении заключить брак со звездой сериала «Форс-мажоры».

Однако Гарри, видимо, решил, что вполне может осуществить свою мечту и взять в жены темнокожую актрису без аристократических корней.

Впрочем, если дед Гарри и говорил нечто подобное, то только из любви к внуку, с которым у него теплые отношения. С другой же стороны, принц Филипп славится острым языком. За глаза его даже называют «королем троллинга».

Это уже не первый раз, когда муж королевы высказывается по вопросу брака. «Терпение – это важная составляющая», – сказал он в 1997 году. «Вы можете верить моему слову – у королевы этого качества в избытке», – цитирует супруга Елизаветы II Express.co.

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Принц Филипп язвительно пошутил перед свадьбой Гарри и Меган
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