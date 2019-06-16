Меган Маркл и принц Гарри опубликовали новое фото Арчи

В официальном аккаунте герцогов Сассекских опубликовано новое фото Арчи Харрисона Маунтбаттена-Виндзора. На снимке малыш держит за палец принца Гарри и серьезно смотрит в камеру. Подписчики герцогов посетовали, что лицо ребенка наполовину закрыто рукой британского принца, поэтому его трудно рассмотреть.

«С Днем отца! Это первый День отца герцога Сассекского», – говорится в сообщении под фото.

Напомним, малыш Сассекский появился на свет 6 мая. А 8 мая супруги показали сына миру. Ребенка назвали Арчи, чем сильно расстроили поданных королевы Елизаветы II, которые делали ставки совсем на другие имена. По некоторым данным, такое имя Меган Маркл могла дать первенцу в память о любимом коте.

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Ранее в СМИ появилась информация, что Гарри и Меган наняли специалиста по раскрутке профиля в Instagram. Таким образом, герцоги Сассекские хотят обойти по популярности акаунт принца Уильяма и Кейт. Специалист по SMM должен будет увеличить число подписчиков микроблога и способствовать его дальнейшему продвижению.