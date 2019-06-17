Стали известны подробности крещения сына Меган Маркл

Несмотря на то, что Меган Маркл и принц Гарри со времени своей женитьбы пытались нарушить общепринятые для королевской семьи Великобритании традиции, не удастся супругам блеснуть оригинальностью ив планах крещения своего первенца Арчи Харрисона.

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Накануне появились первые, официально подтвержденные детали важнейшего для христиан таинства. В первую очередь издание Еxpress.co отмечает, что церемония будет великолепной, как надлежит быть событию королевского масштаба. Для крещения сына Меган и Гарри выбрали часовню Святого Георгия, где венчались сами. Кроме того, здесь, в 1984 году, в трехмесячном возрасте крестили и принца Гарри.

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Служба должна состояться в июле, точная дата еще не подтверждена. В течение дня Арчи будет носить традиционную виндзорскую одежду — точную копию кружевного крещеного платья Honiton, заказанного королевой Викторией для крещения ее первого ребенка, принцессы Виктории, в 1841 году. Оригинальное платье носили 62 королевских ребенка, включая Гарри и его брата Уильяма. Однако, со временем убор обветшал, поэтому по заказу королевы была сделана его копия.

Ожидается, что церемонию проведет преподобный Дэвид Коннер и архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Последний, к слову, теперь имеет отношение к королевской семье. Именно он за два месяца до свадьбы Маркл и принца Гарри принял Меган в англиканскую веру.

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И, конечно же, на крещении будут присутствовать представители королевской семьи. Это отец Гарри принц Чарльз и его жена Камилла, герцогиня Корнуоллская, брат Гарри принц Уильям и его жена Кейт, герцогиня Кембриджская. Возможно, Кейт и Уильям возьмут с собой детей. Однако, один важный человек все-таки пропустит важное событие — это королева, которая из-за предварительных договоренностей и обязательств на церемонии присутствовать не сможет.

Напомним, Арчи Харрингонт родился 6 мая. Родители малыша так старательно оберегали его покой от любопытства общественности, что официальных снимков мальчика практически не было. Этим воспользовались мошенники, создав в соцсетях фейковый снимок сына Маркл и Гарри. И практически одновременно с этой новостью, стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские опубликовали в своем официальном Instagram новую фотографию малыша.