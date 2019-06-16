В Сети скандал из-за поддельного снимка сына Меган Маркл

Единственные снимки новорожденного сына принца Гарри и Меган Маркл давно наскучили и надоели публике – хочет больше информации и разнообразия. Так что скандал, разгоревшийся в интернете, был прогнозируем и, в общем, напрашивался.

В Twitter появилась фотография завернутого в зеленое одеяло младенца с рыженькими волосами, которые лежит на кровати. Подпись под снимком сообщает, мол, герцог и герцогиня Сассекские надеются, что новое фото Арчи всем понравится так же, как и им.

Однако выяснилось, что на самом деле малыш вовсе не член королевской семьи, а сын немецкого фитнес-блогера Беллы Краус — Мэддокс Нино. Она поделилась трогательной фотографией в своем Instagram со своими фанатами еще полмесяца назад. И отреагировала на подделку весьма эмоционально, отметив, что произошедшее большая наглость, пишет «HELLO!».

Фейковый снимок, конечно, расстроил поклонников молодых родителей Меган и Гарри.

больше по теме Свадебное платье Меган Маркл представили на выставке для фанатов Также поклонники смогут увидеть вуаль и тиару герцогини Сассекской.

Напомним, портал Teleprogramm.pro, сообщал, что сейчас герцогиня Сассекская по-прежнему находится в декретном отпуске, потому выхода Меган в свет на Королевских скачках ждать не стоит.