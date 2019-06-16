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В Сети скандал из-за поддельного снимка сына Меган Маркл

Мошенники выдавали фотографию сына немецкого фитнес-блогера за Арчи Харрисона.

В Сети скандал из-за поддельного снимка сына Меган Маркл
Фанаты расстроились, что показанный в Сети снимок Арчи оказался подделкой. Фото: Globallookpress

Единственные снимки новорожденного сына принца Гарри и Меган Маркл давно наскучили и надоели публике – хочет больше информации и разнообразия. Так что скандал, разгоревшийся в интернете, был прогнозируем и, в общем, напрашивался.

Сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи Харрисон. Фото
Арчи Харрисон родился 6 мая. Фото: globallookpress©Xinhua

В Twitter появилась фотография завернутого в зеленое одеяло младенца с рыженькими волосами, которые лежит на кровати. Подпись под снимком сообщает, мол, герцог и герцогиня Сассекские надеются, что новое фото Арчи всем понравится так же, как и им.

Поддельный аккаунт Меган Маркл и принца Гарри в Twitter. Фото: скриншот из Twitter
Внешне сын немецкого фитнес-блогера похож на Арчи Харрисона. Фото: скриншот из Twitter

Однако выяснилось, что на самом деле малыш вовсе не член королевской семьи, а сын немецкого фитнес-блогера Беллы Краус — Мэддокс Нино. Она поделилась трогательной фотографией в своем Instagram со своими фанатами еще полмесяца назад. И отреагировала на подделку весьма эмоционально, отметив, что произошедшее большая наглость, пишет «HELLO!».

Фейковый снимок, конечно, расстроил поклонников молодых родителей Меган и Гарри.

Аккаунт Беллы Краус. Фото: скриншот страницы из Instagram
Немецкий фитнес-блогер возмутилась использованию снимка ее сына. Фото: скриншот страницы из Instagram

Напомним, портал Teleprogramm.pro, сообщал, что сейчас герцогиня Сассекская по-прежнему находится в декретном отпуске, потому выхода Меган в свет на Королевских скачках ждать не стоит.

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В Сети скандал из-за поддельного снимка сына Меган Маркл
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