50-летняя Светлана Бондарчук похвасталась фигурой в экстремальном мини

Поклонники 50-летней Светланы Бондарчук не перестают удивляться тому, как их кумиру удается находиться в прекрасной физической форме, одеваться модно и изысканно, излучать оптимизм и наслаждаться жизнью. На снимках, которыми она делится в социальной сети Instgaram, Светлана безупречна всегда.

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То же самое фанаты Бондарчук написали и в комментариях к новой публикации звезды. Это небольшой видеоролик, на кадрах которого светская львица демонстрирует новый образ, главной деталью которого, конечно, стало маленькое черное и очень короткое платье с открытыми плечами.

Свои «лайки» под постом поставили и Светлана Ходченкова, и Яна Рудковская, и Катя Мцитуридзе, и, конечно, сотни поклонников звезды, назвавшие образ Бондарчук восхитительным и роскошным.

Нашлись, конечно, и критики. Как отмечает одна из подписчиц, Светлану полнит выбранный наряд: живот и задняя часть кажутся больше, чем грудь, которая в этом платье просто потерялась.