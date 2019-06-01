50-летняя Светлана Бондарчук вслед за Брежневой похвасталась фигурой в купальнике

В конце прошлого года Светлане Бондарчук исполнилось 50 лет. Поклонники не могут поверить, что в столь зрелом возрасте можно выглядеть так потрясающе. Бывшая жена Федора Бондарчука регулярно участвует в откровенных фотосессиях, на которых демонстрирует свою стройную фигуру. Более того, она выглядит гораздо моложе многих своих ровесниц. Неудивительно, что светскую львицу зовут сниматься в клипах молодых исполнителей.

В эту субботу настал первый день лета. Некоторые звезды, такие как Светлана Лобода, усердно тренировались всю весну, чтобы быть в форме к пляжному сезону. А некоторые уже 1 июня с гордостью сообщили, что готовы к жарким дням. Так накануне сделала Вера Брежнева, опубликовав фото в купальнике. Певица продемонстрировала стройную фигуру. Бондарчук решила последовать ее примеру. Она тоже облачилась в бикини.

В соцсети светская львица поделилась снимком, на котором запечатлена в коричневом наряде для купания. Она лежит в бассейне почти в позе лотоса. «Всегда готова к лету», — заявила Светлана. Наряд знаменитости позволил поклонникам разглядеть все изгибы ее тела. Поклонники пришли в восторг от того, в какой форме находится экс-супруга режиссера.

«Вы такая изящная, такая грациозная», «И это правильно, а не так, как некоторые за три месяца пытаются себя в форму привести», — отреагировали подписчики.

Напомним, что недавно Светлана рассказала о своем рационе питания. Она не видит смысла изнурять себя голодовками. По словам светской львицы, она любит есть ряженку, сливочное масло и сыр, а по утрам даже позволяет себе лакомиться хлебом и спагетти. Сохранять фигуру стройной Бондарчук также помогают тренировки в спортзале и йога.