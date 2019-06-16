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Названы победители юбилейного «Кинотавра»

Церемония закрытия прошла 16 июня в Сочи.

Названы победители юбилейного «Кинотавра»
Лучшей актрисой стала Виктория Толстоганова Фото: globallookpress.com

Сегодня, 16 июня, завершился юбилейный фестиваль «Кинотавр». На торжественной церемонии назвали имена победителей. Главный приз фестиваля получила картина под названием «Бык», ее режиссер – Борис Акопов, пишет ТАСС. В киноленте рассказывается о непростом для России времени – 90-х годах прошлого столетия. Решение в пользу Акопова вынесло жюри, которое возглавил актер Константин Хабенский.

Заветную статуэтку за лучшую режиссуру получил Александр Лунгин за работу «Большая поэзия». Победительницей в номинации «Лучшая актриса» стала Виктория Толстоганова, которая сыграла в картине «Выше неба», лучшим актером — Александр Кузнецов. Награду он получил за роль в киноленте «Большая поэзия».

Что касается лучшего дебюта, то здесь лидер – картина «Давай разведемся» Анны Пармас. Фильм «Бык», который и так получил главную награду фестиваля, жюри отметило еще раз. Операторскую работу Глеба Панфилова в картине Акопова признали лучшей.

Игорь Вдовин взял награду за оригинальную музыку в ленте «Мысленный волк» Валерии Гай Германики. К слову, Ксения Собчак особо отметила этот фильм, рассказывая о своих впечатлениях от фестиваля.

Торжественный вечер на черноморском побережье, тем временем, продолжается. Напомним, вчера в честь закрытия «Кинотавра» состоялся большой концерт приглашенной звезды – в Сочи приехал Ленни Кравиц. Его выступление собрало множество отечественных звезд. По информации СМИ, организовать этот концерт удалось при поддержке бизнесмена Романа Абрамовича, который сегодня позировал на ковровой дорожке фестиваля.

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Тэги:

"Кинотавр" 2019"Кинотавр" в СочиАлександр КузнецовВиктория ТолстогановаКонстантин Хабенскийпобедители
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Названы победители юбилейного «Кинотавра»
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