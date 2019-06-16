Концерт Ленни Кравица на «Кинотавре» собрал российских звезд

Среди тех, кто пришел послушать американского певца, заметили Светлану Бондарчук, Равшану Куркову, Павла Табакова и других.

В Сочи сегодня, 16 июня, завершается «Кинотавр». В течение нескольких часов станут известны имена победителей фестиваля. В честь закрытия «Кинотавра» в субботу на черноморском побережьем в зале «Фестивальный» состоялся грандиозный концерт. Чтобы порадовать актеров и любителей кино, в Сочи прилетел 55-летний американский певец Ленни Кравиц.

Роскошный подарок всем гостям решили сделать руководители фестиваля. По информации интернет-издания «Spletnik», организовать выступление американского артиста удалось не без помощи миллиардера Романа Абрамовича.

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Послушать Ленни Кравица пришли Светлана Бондарчук, Сабина Ахмедова, Михаил Зыгарь, Равшана Куркова, Наталья Бардо, Юлия Пересильд, Павел Табаков, Любовь Толкалина и другие гости «Кинотавра».

Концерт длился два часа. С первых же нот исполнителю удалось поднять настроение присутствующих и буквально завести танцпол. В стороне не остались и гости, которые расположились в вип-ложе. Выступление Кравица завершилось его ярким выходом – в финале концерта он покинул сцену и дошел до самых последних рядов зала.

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Напомним, накануне одну из премьер посетил Роман Абрамович. На показе того же фильма заметили актрису Юлию Пересильд, с которой бизнесмену уже много лет приписывают роман.