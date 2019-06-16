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Концерт Ленни Кравица на «Кинотавре» собрал российских звезд

Среди тех, кто пришел послушать американского певца, заметили Светлану Бондарчук, Равшану Куркову, Павла Табакова и других.

Концерт Ленни Кравица на «Кинотавре» собрал российских звезд
Ленни Кравиц Фото: SIPA/SIPA/Sipa Press Russia/East News

В Сочи сегодня, 16 июня, завершается «Кинотавр». В течение нескольких часов станут известны имена победителей фестиваля. В честь закрытия «Кинотавра» в субботу на черноморском побережьем в зале «Фестивальный» состоялся грандиозный концерт. Чтобы порадовать актеров и любителей кино, в Сочи прилетел 55-летний американский певец Ленни Кравиц.

Роскошный подарок всем гостям решили сделать руководители фестиваля. По информации интернет-издания «Spletnik», организовать выступление американского артиста удалось не без помощи миллиардера Романа Абрамовича.

Послушать Ленни Кравица пришли Светлана Бондарчук, Сабина Ахмедова, Михаил Зыгарь, Равшана Куркова, Наталья Бардо, Юлия Пересильд, Павел Табаков, Любовь Толкалина и другие гости «Кинотавра».

Концерт длился два часа. С первых же нот исполнителю удалось поднять настроение присутствующих и буквально завести танцпол. В стороне не остались и гости, которые расположились в вип-ложе. Выступление Кравица завершилось его ярким выходом – в финале концерта он покинул сцену и дошел до самых последних рядов зала.

Напомним, накануне одну из премьер посетил Роман Абрамович. На показе того же фильма заметили актрису Юлию Пересильд, с которой бизнесмену уже много лет приписывают роман.

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"Кинотавр" 2019"Кинотавр" в СочиЛенни Кравиц
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Концерт Ленни Кравица на «Кинотавре» собрал российских звезд
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