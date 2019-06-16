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Лобода прокомментировала слухи о конфликте с Лазаревым

Недавно исполнители отписались друг от друга в социальной сети.

Лобода прокомментировала слухи о конфликте с Лазаревым
Конфликт Светланы Лободы и Сергея Лазарева Фото: EAST NEWS

Грандиозная премия «МУЗ-ТВ» состоялась в столице около недели назад. Представители шоу-бизнеса продолжают обсуждать не только ее итоги. Достоянием общественности стал неожиданный конфликт певицы Светланы Лободы и Сергея Лазарева. На следующей день после церемонии они отписались друг от друга в Instagram.

Ранее сообщалось, что после концерта Лазарев буквально подлетел к певице и начал эмоционально что-то говорить. Вероятно, он разозлился из-за того, что номер с Евровидения не удалось воссоздать на премии. Его сценическое время в итоге отдали Светлане, которая исполнила сразу несколько композиций.

По сведениям интернет-издания «Вокруг-ТВ», первым непростую тему мельком поднял Сергей, опубликовав в stories ироничный снимок с говорящей надписью «Злыдень Лазарев». Так он отреагировала на публикации в прессе о конфликте со Светланой.

Через несколько дней на этот счет высказалась и Лобода. Во время эфира в социальной сети один из поклонников поинтересовался, по какой причине исполнители поссорились. Лобода ответила на вопрос, но весь уклончиво.

«Ой, пусть сам расскажет. Люди такие разные, такие странные… и порой так странно себя ведут» — сказала Светлана.

Своим многозначным ответом певица только больше заинтриговала своих поклонников.

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Лобода прокомментировала слухи о конфликте с Лазаревым
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