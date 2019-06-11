Светлана Лобода отписалась от Сергея Лазарева в Instagram

Теперь Светлана Лобода и Сергей Лазарев больше «не друзья». По общепринятой уже в последние годы традиции, результатами конфликтов между людьми становится то, что они отписываются друг от друга в социальных сетях.

Такая же ситуация произошла и с популярными артистами, которые, по слухам, повздорили после окончания вручения престижной музыкальной премии. Они отписали друг от друга в Instagram и не поставили «лайки» под постами. В подписях к снимкам с премии – только благодарности фанатам и организаторам мероприятия.

Напомним, гости музыкального праздника стали свидетелями того, как по окончании концерта Сергей Лазарев, якобы, подскочил в певице и очень эмоционально что-то наговорил коллеге. Суть конфликта могла заключаться в том, что Сергею не удалось показать свой номер с «Евровидения» из-за технических причин и вместо него закрывала концерт именно Лобода. Звезде разрешили исполнить 20-минутное попурри из шести песен, чего не было на МУЗ ТВ даже у Киркорова на его 50-летие.