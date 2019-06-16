Оделась как капуста: Исакова рассмешила поклонников своим нарядом

Виктория Исакова проводит отпуск в Канаде. Государство, расположенное в Северной Америке, омывается Атлантическим, Тихим и Северным Ледовитым океанами, поэтому погода там всегда непредсказуема. 42-летняя актриса опубликовала в Instagram забавное фото, продемонстрировав свой наряд. Чтобы согреться, звезде пришлось укутаться в шарф и надеть на платье теплую кофту. К происходящему знаменитость отнеслась с юмором.

«На стиле», – подписала снимок актриса.

Фотография Исаковой повеселила фолловеров звезды.

«Чувствуется, что путь до канадской границы был не лёгким»; «Красоту ничем не испортишь!»; «Во всех вы, душечка, нарядах хороши»; «Всё, что было, то и нарядила»; «Вот, что значит, приехал на море и забыл посмотреть прогноз погоды», – поиронизировали подписчики Исаковой.

Напомним, актриса долгое время скрывала свою дочь от режиссера Юрия Мороза. Лишь в конце мая 2019 года звезда опубликовала фотографию ребенка в профиле Instagram, показав ее в профиль. Также знаменитость держит в секрете ее имя. Правда, дочь режиссера от первого брака Дарья Мороз как-то проговорилась, что девочку зовут Варей.