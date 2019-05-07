Виктория Исакова поделилась редким снимком подросшей дочери

Несколько лет актриса скрывала пополнение в семье.

Виктория Исакова крайне редко публикует в социальных сетях личные и семейные снимки. Более того, актриса умудрилась несколько лет скрывать факт рождения дочери. Поклонники могли лишь догадываться о том, что Исакова и ее супруг Юрий Мороз стали родителями.

Однако в конце февраля актриса не выдержала и показала подписчикам в Instagram кадры с тренировки дочери по фигурному катанию. Она не афиширует ее имя, но Дарья Мороз (дочь супруга актрисы. — Прим. ред.) упоминала, что девочку зовут Варей.

На днях 42-летняя Исакова решила изменить своему правилу и опубликовала в соцсети фотографию малышки. На снимке девочка вместе с мамой ходит по магазинам. Впрочем, ходит — это громко сказано, ведь на фото она удобно разместилась в продуктовой тележке. Судя по всему, девочка решила помочь родителям с выбором товаров для дома.

«Поход в магазин за чем угодно — самое крутое развлечение», – подписала снимок российская актриса.

В комментариях подписчики принялись рассказывать о том, что их дети тоже охотно помогают им во время шопинга.