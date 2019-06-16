НОВОСТИ

Слухи о тайном романе принца Уильяма получили новое доказательство

Предполагаемую любовницу супруга Кейт Миддлтон заметили без обручального кольца.

Слухи о тайном романе принца Уильяма получили новое доказательство
Кейт Миддлтон и принц Уильям общаются друг с другом отстраненно. Фото: globallookpress.com

Роуз Хэнбери подогрела интерес общественности к своей персоне, появившись на публике без обручального кольца. Этот факт заинтриговал поклонников Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Фанаты заподозрили, что между Роуз Хэнбери и герцогом Кембриджским установилась романтическая связь.

Кроме того, Роуз Хэнбери пришла на официальный прием в Букенгемский дворец без мужа, маркиза Дэвида Роксэведжа. Согласно придворному этикету, на мероприятии должны присутствовать оба супруга. По мнению пользователей Сети, маркиз не стал терпеть сплетни о жене и принце и принял решение развестись.

Напомним, слухи о романе принца Уильяма и Роуз появились в марте 2019 года. На фоне сплетен о тайной связи мужа герцогиня Кембриджская перестала общаться с Роуз Хэнбери, с которой была очень дружна и отказалась прийти на соревнования по конному спорту, организованные супругами. По некоторым сведениям принц Уильям стал встречаться с Роуз Хэнбери во время третьей беременности Кейт.

Также журналисты заметили, что в последнее время Кейт Миддлтон и принц Уильям держатся на публике друг с другом немного отстраненно. Супруги почти не смотрят друг другу в глаза, что по мнению сплетников, говорит о том, что Кейт затаила на супруга обиду.

Вам может быть интересно:

Источник раскрыл подробности идеального свидания для Кейт Миддлтон Меган Маркл намерена обойти Кейт Миддлтон в Instagram Кейт Миддлтон опасается, что дети прочитают сплетни о ней в Сети

Тэги:

Букенгемский дворецГерцогиня КембриджскаяКейт МиддлтонПринц УильямРоуз Хэнбери
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Слухи о тайном романе принца Уильяма получили новое доказательство
Интересно?
Поделись с друзьями: