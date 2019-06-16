Слухи о тайном романе принца Уильяма получили новое доказательство

Роуз Хэнбери подогрела интерес общественности к своей персоне, появившись на публике без обручального кольца. Этот факт заинтриговал поклонников Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Фанаты заподозрили, что между Роуз Хэнбери и герцогом Кембриджским установилась романтическая связь.

Кроме того, Роуз Хэнбери пришла на официальный прием в Букенгемский дворец без мужа, маркиза Дэвида Роксэведжа. Согласно придворному этикету, на мероприятии должны присутствовать оба супруга. По мнению пользователей Сети, маркиз не стал терпеть сплетни о жене и принце и принял решение развестись.

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Напомним, слухи о романе принца Уильяма и Роуз появились в марте 2019 года. На фоне сплетен о тайной связи мужа герцогиня Кембриджская перестала общаться с Роуз Хэнбери, с которой была очень дружна и отказалась прийти на соревнования по конному спорту, организованные супругами. По некоторым сведениям принц Уильям стал встречаться с Роуз Хэнбери во время третьей беременности Кейт.

Также журналисты заметили, что в последнее время Кейт Миддлтон и принц Уильям держатся на публике друг с другом немного отстраненно. Супруги почти не смотрят друг другу в глаза, что по мнению сплетников, говорит о том, что Кейт затаила на супруга обиду.