К кому ревнует Миддлтон: романы, которые приписывают Уильяму

По слухам, наследник британского престола пошел по стопам своего отца и деда.

Герцог и герцогиня Кембриджские вместе более 15 лет, из них восемь лет – в браке. У пары уже трое детей, и со стороны эта семья кажется просто идеальной. Но, несмотря на то, что они всегда на виду и, казалось бы, каждый шаг Уильяма и Кейт фиксируются камерами папарацци, даже здесь иногда возникают слухи о семейных ссорах и супружеской неверности.

Конечно, Кейт Миддлтон в адюльтере заподозрить сложно – когда ей этим заниматься, если на протяжении последних шести с половиной лет она только и делает, что ходит беременная да рожает принцев и принцесс? А вот слухи по поводу ее мужа в СМИ появлялись не раз, и совсем недавно поводом для обсуждения стала встреча Кейт с якобы любовницей Уильяма на банкете в Букингемском дворце.

Кто такая Роуз Ханбери

Тайный роман, по данным таблоидов, герцог мог закрутить с подругой Кейт – Роуз Ханбери. Она, между прочим, тоже замужем и ее супруг не абы кто, а режиссер Дэвид Роксеведж, 7-й маркиз Холмондлейский (Чамли), владелец старинного замка Хоутон-Холл в Норфолке, недалеко от дома герцогов Кембриджских.

Дэвид старше жены на 24 года, у них подрастают трое детей – Александр Хью Джордж (граф Роксеведж), Оливер Тимоти (лорд Чамли) и дочка Ирис Марина Алина. Но любви в этом браке, утверждают знакомые с ними люди, нет.

Сообщалось, что в 2018 году, пока Кейт была беременна принцем Луи и занималась воспитанием принца Джорджа и принцессы Шарлотты, Уильям частенько захаживал в гости к Роуз с визитами личного характера.

Но Кейт всё же узнала о «загуле» своей второй половины. Узнав обо всем, она резко прекратила общение с подругой и потребовала, чтобы ту больше не приглашали на официальные мероприятия.

Тем не менее, в этом месяце встречи избежать не удалось. В Великобританию прибыл с официальным визитом президент США Дональд Трамп, и на прием в честь такого гостя пригласили весь «свет» Лондона. Конечно же, в числе гостей были маркиз Холмондлейский и его жена Роуз.

Само присутствие предполагаемой разлучницы наводило на мысль о том, что Кейт пытается опровергнуть слухи, наводящие тень на ее семью. С другой стороны, в тот вечер она не сидела рядом с бывшей подругой и даже не подходила к ней, что подтверждает версию о конфликте между ними.

Подружка из прошлого

Еще одной девушкой, к которой Кейт Миддлтон якобы ревнует своего супруга, уже много лет остается некая Джессика Крейг, с которой принц имел отношения в студенческие годы. Чем-то похожую на Миддлтон красотку друзья называют просто «Джекка». Уже много лет она живет в Кении.

Несмотря на отношения с Кейт, в 2008 году Уильям ездил в Кению на свадьбу брата своей бывшей возлюбленной, а в 2016-м отправился на ее собственную свадьбу, оставив дома Кейт и двоих детей. Поговаривают даже, что светловолосый малыш, родившийся вскоре после свадьбы – это внебрачный ребенок Уильяма, а вовсе не плод любви Джессики с новоиспеченным супругом.

И Кейт к ней явно ревновала. Как отмечали британские издания, эта ревность проявлялась в том, что герцогиня периодически гуглила фотографии бывшей соперницы, и некоторые образы Джекки так ей нравились, что она, ничтоже сумняшеся, их воровала – то платье похожее наденет, то фотосессию устроит в том же стиле.

Такое бывает даже в королевской семье

Уильям – далеко не первый и не единственный член британской королевской семьи, подозреваемый в неверности. Такое случалось в каждом из последних трех поколений семьи, начиная с самого скандально известного ее члена – мужа королевы Елизаветы II. Об изменах принца Филиппа ходили легенды и он подтверждал это своим поведением, особенно сальными шуточками в сторону множества женщин.

Его сын Чарльз, как известно, изменял принцессе Диане с Камиллой Паркер-Боулз, а принца Гарри в свое время считали результатом интрижки принцессы Дианы с Джеймсом Хьюиттом.