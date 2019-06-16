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Патрик Шварценеггер взял на свидание щенка

Сын «терминатора» пообедал со своей девушкой Эбби Чэмпион.

Патрик Шварценеггер взял на свидание щенка
Сын Шварценеггера пришел на свидание не один. Фото: instagram.com/patrickschwarzenegger/

Патрик Шварценеггер в минувшую субботу, 15 июня встретился со своей возлюбленной Эбби Чэмпион. Однако на свидание сын Арни пришел не один, а захватил с собой лохматого черно-белого щенка.

Молодой человек настолько обожает своего четвероногого друга, что даже не захотел отпускать его из рук и по пути в ресторан нес его.

В Instagram 25-летний актер и модель выложил фото с домашним питомцем. «Смотрите, как ему хорошо на руках», — подписал он фото, которое за короткое время набрало более 43 отметок «нравится».

Для свидания Патрик выбрал вещи в стиле кантри. Поверх футболки он надел светлую куртку из денима и темно-синие джинсы. Еще более бравым образ молодого человека сделали замшевые ковбойские полусапожки.

Отметим, что Патрик и 22-летняя Эбби встречаются с февраля 2016 года.

В прошлый уик-энд они оба приехали на свадьбу 29-летней Кэтрин Шварценеггер, которая вышла замуж за Криса Прэтта.

Кроме Кэтрин у Патрика есть 27-летняя сестра Кристина и 21-летний брат Кристофер. Все они родились от Марии Шрайвер. У них есть также сводный брат Джозеф Баэна, которого родила домработница Арни.

Патрик пошел по стопам отца. Он работает моделью и снимается в кино. В марте этого года вышел фильм с его участием «Дэниел ненастоящий».

Кроме этого, скоро Патрика можно будет увидеть в научно-фантастическом триллере «Предупреждение» и в картине «Безбилетный пассажир».

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Патрик Шварценеггер взял на свидание щенка
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