Патрик Шварценеггер взял на свидание щенка

Патрик Шварценеггер в минувшую субботу, 15 июня встретился со своей возлюбленной Эбби Чэмпион. Однако на свидание сын Арни пришел не один, а захватил с собой лохматого черно-белого щенка.
Молодой человек настолько обожает своего четвероногого друга, что даже не захотел отпускать его из рук и по пути в ресторан нес его.
В Instagram 25-летний актер и модель выложил фото с домашним питомцем. «Смотрите, как ему хорошо на руках», — подписал он фото, которое за короткое время набрало более 43 отметок «нравится».
Для свидания Патрик выбрал вещи в стиле кантри. Поверх футболки он надел светлую куртку из денима и темно-синие джинсы. Еще более бравым образ молодого человека сделали замшевые ковбойские полусапожки.
Отметим, что Патрик и 22-летняя Эбби встречаются с февраля 2016 года.
В прошлый уик-энд они оба приехали на свадьбу 29-летней Кэтрин Шварценеггер, которая вышла замуж за Криса Прэтта.
Кроме Кэтрин у Патрика есть 27-летняя сестра Кристина и 21-летний брат Кристофер. Все они родились от Марии Шрайвер. У них есть также сводный брат Джозеф Баэна, которого родила домработница Арни.
Патрик пошел по стопам отца. Он работает моделью и снимается в кино. В марте этого года вышел фильм с его участием «Дэниел ненастоящий».
Кроме этого, скоро Патрика можно будет увидеть в научно-фантастическом триллере «Предупреждение» и в картине «Безбилетный пассажир».