Маликов вместе с женой и сыном Марком покормил уточек

Воскресный день музыкант и композитор провел со своими близкими.

49-летний Дмитрий Маликов вместе с супругой Еленой воспитывают сына Марка. Наследник пары появился на свет в январе 2018 года. На личной страничке в Instagram народной артист России опубликовал свежее семейное фото, на котором он держит сынишку на руках. В комментариях к снимку певец уточнил, что в воскресный день они отправились кормить уточек. Компанию сыну и мужу составила возлюбленная Дмитрия — Елена Маликова.

«Кто чем занимается в воскресенье? Мы кормим уточек», — обратился к поклонникам исполнитель.

В недавнем интервью Teleprogramma.pro Дмитрий Маликов признался, что часто себя на мысли: ему не хочется, чтобы сын рос слишком быстро. Также исполнитель подметил, что он, впрочем, как и его жена, старается не показывать Марку гаджеты. Маленького сына супруги растят на песнях и сказках.

«У меня все время дома звучит музыка - я постоянно играю. Иногда Марк подходит и нажимает вместе со мной какие-то клавиши. Иногда он срывает мои руки с рояля, берет за руку и уводит куда-то играть», — говорит Маликов.

К слову, у певца есть 19-летняя дочка Стефания.