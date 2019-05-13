«Какая фигурка»: 45-летняя Миронова устроила пляжную фотосессию

Актриса отдыхает по Вьетнаме. И даже на каникулах не забывает делиться с поклонниками свежими кадрами в Instagram.

45-летняя Мария Миронова отдыхает во Вьетнаме. В Instagram актриса не забывает публиковать новые фото, которые были сделаны во время ее путешествия. Заслуженная артистка России устроила импровизированную пляжную фотосессию. Меньше, чем за сутки свежие кадры в микроблоге Марии оценили порядка пяти тысяч ее подписчиков. Напомним, что у Мироновой есть уже взрослый сын Андрей. В июне молодому человеку исполнится 27 лет. Юноша уже успел снятся в военной драме «Спасти Ленинград» с мужем Екатерины Климовой — Гелы Месхи. По словам самого юноши, он не переживает из-за возможных сравнений с его именитым дедушкой — Андреем Мироновым.

Ранее Мария публиковала в Instagram совместные фото с наследником. Тогда актриса вместе с сыном позировали на красной дорожке одного из светских мероприятий. Однако на новых летних фото Миронова запечатлена одна. Для фотосессии она выбрала сарафан с принтом. Дополнив свой образ солнезащитными очками и распустив белокурые локоны.

«Какая фигурка, супер!», «Вы прекрасны, Мария!!!», «Супер звезда!», «Статная, стройная… Просто загляденье…», «И кто бы мог подумать, что Вам уже 45 лет!! Как девочка, вы совсем не старше сына», — такие комментарии появились под снимками Марии Мироновой на ее личной страничке в Instagram.

К слову, ранее своими снимками с мальдивского отдыха делилась балерина Анастасия Волочкова.