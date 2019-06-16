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Агутин назвал себя необычным подкаблучником

Так певец высказался во время общения с поклонником в Сети.

Агутин назвал себя необычным подкаблучником
Певец Леонид Агутин Фото: Lomohov Anatoly/East News

Российский исполнитель Леонид Агутин в своем блоге часто показывает фото красивых пейзажей. Недавно певец опубликовал очередную серию красочных снимков – на этот раз из поездки в Венецию. В этом итальянском городе он вместе с супругой Анжеликой Варум отмечал годовщину свадьбу. В Венеции 20 лет назад звездная пара праздновала свое бракосочетание.

«В сущности, мы живём ради наших воспоминаний, ибо жизнь проходит очень быстро. Особенно тогда, когда хорошо», — прокомментировал фото Агутин.

На одном из снимков из Венеции изображен Леонид вместе с женой. Это фото и романтичный пост вызвал странную реакцию у подписчика блога. Он назвал Агутина «обычным подкаблучником». Леонид сразу же ответил на эту реплику и даже частично согласился с ней.

Агутин назвал себя подкаблучником
СКРИНШОТ: https://www.instagram.com/p/BywtBPHoS5S/

Напомним, в 2019 году звездная пара не только отметила серьезную годовщину свадьбы, но и юбилей Анжелики Варум. Певице исполнилось 50 лет.

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Агутин назвал себя необычным подкаблучником
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