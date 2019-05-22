Архивное фото: Анжелика Варум поздравила Агутина с 20-летней годовщиной свадьбы

Также, как и два десятка лет назад, супруги отправились праздновать в Венецию.

В этом году Анжелика Варум и Леонид Агутин празднуют 20 лет со дня свадьбы. Звездная пара в честь юбилея устроила романтическую поездку в Венецию. Именно там артисты отпраздновали церемонию бракосочетания.

Анжелика Варум опубликовала архивную фотографию, где они запечатлены два десятка лет назад. Молодые эстрадные исполнители в белых костюмах и с красными цветами снялись на фоне голубого неба Венеции. На Анжелике Варум красовалась пышная короткая фата.

Сейчас супруги попали в дождливый город. Пасмурная погода не помешала им прокатиться на лодке и прогуляться по узким итальянским улочкам. Несмотря на тучи, Анжелика Варум и Леонид Агутин выбрали для прогулки черные солнцезащитные очки.

Певец, тем временем, опубликовал в Instagram фото и видео с водной прогулки. Агутин показал отель, в котором они остановились. Роскошный номер с камином и лепниной на потолке под золото хорошо сочетается с лаконичной современной мебелью.

Подписчики пожелали долгой семейной жизни и крепких отношений. Некоторые поклонники заметили, что прогулка артистов по Венеции напоминает их клип «Половина Сердца», в который они вставили кадры со своей свадьбы.