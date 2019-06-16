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Меган Маркл пропустит Королевские скачки в Аскоте

Эксперты гадают, когда герцогиня Сассекская снова выйдет в свет.

Меган Маркл пропустит Королевские скачки в Аскоте
Меган Маркл, скорее всего, пропусти Королевские скачки в Аскоте Фото: Globallookpress

На недавних торжествах в Великобритании по случаю дня рождения королевы, пожалуй, второй по популярности, кроме королевы, была Меган Маркл. Герцогиня Сассекская во второй раз появилась на публике после того, как 6 мая родила сына Арчи.

Королевский эксперт Эрин Хилл уверена, на следующем, важном для Британии событии – Королевских скачках в Аскоте, Меган вряд ли появится. Эксперт считает, что на празднике будут присутствовать другие члены семьи, но не жена принца Гарри.

Свое предположение Хилл объяснила тем, что день рождения Елизаветы II, в отличие от скачек, праздник личный. А вот пятидневные скачки, событие, безусловно, важное для британской элиты, на которое съедутся многие знаменитости и аристократия, но все же больше общественное для бывшей актрисы, пишет Еxpress.co.

Напомним, за все время замужества Кейт Миддлтон пропустила королевские скачки лишь однажды, только в 2011 году.

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Меган Маркл пропустит Королевские скачки в Аскоте
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