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Свадебное платье Меган Маркл представили на выставке для фанатов

Также поклонники смогут увидеть вуаль и тиару герцогини Сассекской.

Свадебное платье Меган Маркл представили на выставке для фанатов
Фанаты Меган Маркл смогут поближе рассмотреть ее свадебное платье. Фото: globallookpress.com

Спустя год после свадьбы Меган Маркл и принца Гарри, свадебное платье невесты выставили на всеобщее обозрение. Фанатам королевской семьи предложили поближе познакомиться со знаменитым нарядом герцогини на специальной выставке под названием «Королевская свадьба: герцог и герцогиня Сассексская». Выставка открылась во Дворце Холируд в Эдинбурге продлится до 6 октября. Кроме того, посетители смогут посмотреть кадры, на которых 37-летняя Меган и 34-летний Гарри готовятся к самому важному дню в их жизни.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Фто
Принц Гарри и Меган Маркл поженились в прошлом году. Фото: instagram.com

На манекене в натуральную величину гости увидят то самое шелковое платье с вырезом лодочкой и завышенным лифом. Будет представлена на выставке и вуаль, на которой дизайнеры кропотливо вышивали национальные цветы каждой из 53 стран Содружества. Также посетителя покажут эффектную тиару Меган, которая изначально принадлежала королеве Марии и была одолжена герцогине королевой, пишет Еxpress.co. В экспозицию также войдет демонстрация одежды пятилетнего принца Джорджа и четырехлетней принцессы Шарлотты на свадьбе их дяди в Виндзоре в мае 2018 года.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Фото
Принц Гарри и Меган Маркл поженились в прошлом году. Фото: instagram.com

Напомним, после того, как герцогиня Сассекская во второй раз появилась на публике в день празднования дня рождения королевы Елизаветы II, эксперты монаршей семьи начали гадать, когда же Меган выйдет в свет в следующий раз. Биографы предположили, что ждать супругу принца Гарри на Королевских скачках в Аскоте не стоит.

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Свадебное платье Меган Маркл представили на выставке для фанатов
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