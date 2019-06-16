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Лолита прокомментировала свою шутку о Крыме 20-летней давности

Ролик с «Голубого огонька» 1999 года нарыли в Сети украинские блогеры.

Лолита прокомментировала свою шутку о Крыме 20-летней давности
Лолиту Милявскую насмешил комментарий украинской блогерши. фото: globallook

Лолита Милявская прокомментировала шутку из «Голубого огонька» 1999 года о Крыме, которую озвучили участники кабаре-дуэта «Академия». Журналисты кр.ru рассказали певице о ролике, который откопала в недрах интернета украинская блогерша и с неимоверной серьезностью заявила о планах «по распилу Украины» еще в те годы.

Звезду история позабавила:

«С этой секунды прошу считать почивший в бозе дуэт «Академия» потомками Нострадамуса! Очень смешная шутка! А вообще смотрю ролик и думаю — какая же я была красотка!» — сказала звезда.

Напомним, на кадрах ролика Александр Цекало и Лолита делают прогнозы на наступающий 2000-й год, перечисляя самые невероятные события, которые явно не случатся. В их числе артисты назвали и передачу Украиной Крыма.

Напомним, не так давно певица также, шутя, прокомментировала слухи об особняке, который, якобы, строят на Кипре Максим Галкин и Алла Пугачева.

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Александр ЦекалоГолубой огонекинтернетКрымЛолита последние новости
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Лолита прокомментировала свою шутку о Крыме 20-летней давности
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