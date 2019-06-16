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Успенская похвасталась стройной фигурой в обтягивающих джинсах

65-летняя певица рассказал, что вне сцены предпочитает носить удобную одежду.

Успенская похвасталась стройной фигурой в обтягивающих джинсах
Любовь Успенская вне сцены носит удобную одежду. Кадр из Youtube-шоу "Ходят слухи"

65-летняя певица Любовь Успенская, как положено королеве, а именно так назвала себя звезда одной из своих последних публикаций в социальной сети Instagram, всегда старается быть актуальной и идти в ногу со временем. Касается ли это, грандиозного ремонта, который звезда впервые за шесть лет планирует провести в своем загородном доме, или смелых и сексуальных образов.

Очередная публикация в ленте популярной соцсети – хорошее тому подтверждение. На этот раз Любовь снялась в рекламном ролике, демонстрирующем прекрасную фигуру певицы в обтягивающих джинсах. Ракурс сделанного снимка очень выгодно подчеркивает и стройные ноги, и подтянутый живот.

«Когда я не на сцене и не на съемках, я люблю носить удобную одежду», — рассказывает Успенская в подписи к снимку.

Впрочем, не все поклонники пришли в восторг от фотографии. Критики предположили, что стройность фигуры – заслуга фотошопа, с которым артистка явно переборщила. Ну, или пластических хирургов, мол, «деланная- переделанная, а ведь пора внуков нянчить».

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Любовь Успенскаямодные джинсыпевицастройная фигура
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Успенская похвасталась стройной фигурой в обтягивающих джинсах
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