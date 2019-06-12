Поздравление на троне: Любовь Успенская отметила День России

Сегодня, 12 июня, вся страна отмечает День России. Для многих представителей отечественного шоу-бизнеса эта дата – не просто очередная страница календаря. К таковым относится певица Любовь Успенская. В блоге она поздравила всех поклонников. Для торжественного поста исполнительница подобрала соответствующее фото. На снимке Успенская гордо восседает на троне, на спинке которого флаг и Герб России.

«Королеве — королевский трон. В каждом городе, когда я приезжаю с концертами, меня очень радушно и уважительно встречают, напоминая об этом. Я счастлива от того, что могу дарить вам счастье и радость своим творчеством. А знаете, что ещё меня очень радует? Возможность жить в прекрасной стране, которая находится под руководством замечательного Президента! С Днём России, друзья!» — обратилась к подписчикам исполнительница.

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Любовь Успенская на сцене с 70-х годов прошлого столетия. С того момента и по сей день она остается востребованной певицей и популярной у мужчин. За всю свою жизнь она была за мужем четыре раза, не считая многочисленных романов. Успенская призналась, что в свое время за ней ухаживал Филипп Киркоров. Но в тот момент исполнительница была замужем.