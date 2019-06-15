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Шепелев объяснил сестре Фриске, почему ненавидит их семью

Наталья сделала откровенное признание в эфире программы «Привет, Андрей!».

Шепелев объяснил сестре Фриске, почему ненавидит их семью
Шепелев не дает видеться родным с сыном Платоном/globallookpress.com

Родная сестра Жанны Фриске Наталья в эфире программы «Привет, Андрей!» рассказала о разговоре с гражданским мужем певицы Дмитрием Шепелевым. 11 ноября 2015 года была сделана попытка примирения с супругом Фриске, который уже тогда не давал родным видеться с внуком.

«Шепелев в тот день почти довел до сердечного приступа папу. Унизил на весь двор маму. Я с плачущими глазами задала ему вопрос: «Дима, за что ты так с нами?» На это он мне ответил: «Вы два года меня унижали!» — рассказала Наталья Фриске.

Девушка отметила, что она до сих пор ищет ответ на вопрос, чем она могла унизить Шепелева, и не находит ответа. «Я стирала ему носки, трусы, когда он жил с моей сестрой. Мама чуть ли не с опахалом вокруг него бегала, пылинки сдувала. Я не нахожу ответа на его слова», — заявила сестра Жанны Фриске.

Напомним, что Дмитрий Шепелев не дает родным видеться с внуком Платоном. Мальчику сейчас уже шесть лет. Последний раз он видел бабушку и дедушку более двух лет назад. По суду им разрешено два с половиной часа в месяц общаться с ребенком. Но Шепелев назначает свидания в Белоруссии. При этом Ольга и Владимир Фриске точно знают, что ребенок находится в Москве, поэтому встречи с ребенком каждый раз откладываются. Не видит Платона Шепелева и его крестная мать, певица Ольга Орлова. Она также надеется, что телеведущий рано или поздно одумается.

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Шепелев объяснил сестре Фриске, почему ненавидит их семью
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