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Отец Фриске обвинил Шепелева в незаконной продаже части дома

По словам Владимира, его окружают мошенники.

Отец Фриске обвинил Шепелева в незаконной продаже части дома
Владимир Фриске обвинил Шепелева в незаконной продаже дома/globallookpress.com

Отец скончавшейся в 2015 году певицы Жанны Фриске Владимир объяснил скандальную ситуацию с благотворительной организацией «Русфонд». По его словам, делами с ними занимались его адвокаты, которые в итоге оказались мошенниками. Они взяли с мужчины приличную сумму за свои услуги, но ничем ему не помогли. Когда он вернулся из одной из командировок, то узнал, что Дмитрий Шепелев продал часть дома его дочери, а деньги отдал в благотворительную организацию.

Жанна Фриске. Владимир Фриске, Дмитрий Шепелев
Шепелев мог незаконно продать часть дома певицы/globallookpress.com

«Шепелев поступил незаконно. Этот дом принадлежит не ему, а сыну Платону. В свое время Жанна купила его за 38 миллионов рублей. Шепелев обещал ей отдать половину денег, но не сделал этого. В итоге мы узнаем, что часть дома продана», — сказал Владимир, заметив, что не хотел бы вдаваться в детали отношений с «Русфондом».

Напомним, что благотворители утверждают, родители Фриске не отчитались за огромную сумму, которая была собрана на лечение певицы, но не была израсходована.

Как заметил отец Жанны Фриске, действия Дмитрия Шепелева ему непонятны. При этом он признал, что после смерти дочери у него, как он выразился, поехала крыша на эмоциях. С телеведущим у него были неприятные разговоры. Но Владимир не понимает, почему Шепелев оградил их внука от общения с родственниками и крестной матерью, певицей и телеведущей Ольгой Орловой.

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Андрей МалаховВладимир ФрискеДмитрий ШепелевЖанна Фриске
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Отец Фриске обвинил Шепелева в незаконной продаже части дома
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