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На пальце Светланы Бондарчук появилось кольцо, похожее на помолвочное

Артистка показала роскошное украшение на кадрах в соцсети.

На пальце Светланы Бондарчук появилось кольцо, похожее на помолвочное
Светлана Бондарчук. Фото: globallookpress.com

Светлана Бондарчук не скрывает, что счастлива в отношениях со своим бойфрендом, 44-летним директором проектов студии дизайна Сергеем Харченко. 50-летняя артистка начала появляться вместе с избранником на светских мероприятиях, а недавно пара приехала на фестиваль «Кинотавр».

Судя по последним снимкам Бондарчук в Instagram, она уже может быть помолвлена с возлюбленным. Как заметили поклонники, на безымянном пальце знаменитости появилось роскошное кольцо, очень напоминающее обручальное. Ювелирное украшение она демонстрирует на фотографиях и видео как будто бы невзначай.

Фото: Instagram@a030aa

После разрыва с Федором Бондарчуком артистка не остается в одиночестве. Ее подозревали в романе с известным театральным режиссером Константином Богомоловым, а с бывшим бойфрендом, фотографом Сергеем Табуновым, она и сейчас остается в дружеских отношениях. Недавно Светлана побывала с бывшим и нынешним мужчинами во Франции, чем еще больше подогрела интерес публики к своей личной жизни.

Свои романтические похождения Бондарчук предпочитает не комментировать, поэтому поклонники многое домысливают самостоятельно.

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мужчины Светланы БондарчукпомолвкаСветлана Бондарчук
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На пальце Светланы Бондарчук появилось кольцо, похожее на помолвочное
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