Арина Шарапова вступилась за Малышеву после слов о «детях-кретинах»

Телеведущая Арина Шарапова в Instagram встала на защиту своей коллеги Елены Малышевой. Ранее в своей программе «Жить здорово!» она рассказывала «Откуда берутся кретины». Многие россияне посчитали такие слова в адрес детей оскорбительными.

По словам Шараповой, она бы хотела дать маленький мастер-класс представителям Государственной Думы и, в частности, Геннадию Онищенко. По ее мнению, многие просто не изучили продукт, а сразу стали бросаться громкими заявлениями в адрес Елены Малышевой. По ее словам, так могли поступить только непрофессионалы.

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Арина Шарапова сделала репост записи телеведущей и актрисы Эвелины Бледанс, в котором та также встала на защиту Елены Малышевой. Как считает Бледанс, ее коллега не ставила цель кого-то обидеть. Актриса также советовала людям быть добрее друг к другу.

Отметим, что Елена Малышева часто удивляет россиян в своих программах. Всем памятен знаменитый «танец вагины» на одной из программ, где обсуждалось женское здоровье. При этом сама Малышева не видит ничего страшного в своих передачах. По ее мнению, просто некоторым нужно больше читать и тогда вопросов к ее деятельности не возникнет.